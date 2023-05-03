В Казани на время будут изменены маршруты общественного транспорта

В Казани в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы будут изменены маршруты общественного транспорта, сообщила мэрия столицы Татарстана.

3 мая с 18:00 до 23:30, 7 мая с 16:30 до 23:30, 8 мая с 18:00 до полуночи перекроют площадь Тысячелетия, где пройдут основные торжества.

Также будут закрыты для движения транспорта улицы Ташаяк (от улицы Московской до площади Тысячелетия), улицы Лево-Булачная и улицы Право-Булачная до Чернышевского.

Учитывая это, внесут изменения в маршруты движения автобусов №№6, 15, 29, 35, 35а, 47, 74 и 75.

На сайте мэрии представлены точные схемы изменений.