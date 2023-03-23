В Казани девушка с ножом напала на свою мать: за резней наблюдали дети
Фото: tatarstan24.tv
В Казани девушка напала с ножом на собственную родительницу на глазах у малолетних детей, пишет "Татарстан-24".
Все случилось утром. Известно, что нападавшая приходится малышам старшей сестрой.
По словам соседей, девушка ранее сидела в колонии за похожее преступление. Также они говорят, что агрессивная особа любит выпить, и нередко делает это в компании матери.
Тем не менее, девушка живет отдельно.
Сообщается, что раненая мать доставлена в больницу, а с детьми, ставшими свидетелями нападения, работают психологи.