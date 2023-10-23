В Казани арестована и отправлена в СИЗО редактор "Радио Свобода"* Алсу Курмашева
Фото: ТАСС
В Казани Советский районный суд принял решение арестовать и отправить в СИЗО до 5 декабря редактора "Радио Свобода" Алсу Курмашеву. Ее подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на аноагентов.
По данным ТАСС, Курмашевой грозит до 5 лет лишения свободы.
Она имеет два гражданства - российское и американское. Ранее ее штрафовали за отсутствие регистрации американского гражданства в российских органах.
* – признана в РФ иноагентом