В Казани ограничат движение по нескольким улицам 4 июня из-за полумарафона

В Казани 4 июня из-за полумарафона ограничат движение по нескольким улицам
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4 июня в Казани состоится Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". А потому движение транспорта принято решение ограничить на один день. Такое постановление подписано и опубликовано в сборнике документов исполкома.
Ограничения вводятся 4 июня на следующих участках:
- С 08:00 до 12:00 - ул. С.Хакима от ул. Декабристов до ул. Ф.Амирхана (в двух направлениях движения);
- с 08:00 до 13:00 - ул. С.Хакима от ул. Ф.Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской (в двух направлениях движения, с возможностью проезда с ул. А.Козина и ул. Нигматуллина);
- с 08:00 до 13:00 - ул. Чистопольская от съезда с ул. С.Хакима до съезда на ул. Чистопольской (коснется трех правых полос движения);
- с 8:00 до 13:00 - ул. Чистопольская до съезда на кольцевое движение вокруг стадиона "Ак Барс Арена" (три правые полосы движения);
- с 8:00 до 13:00 - внутренняя дорога вокруг стадиона "Ак Барс Арена" (полное ограничение движения).