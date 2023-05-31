В Казани ограничат движение по нескольким улицам 4 июня из-за полумарафона

4 июня в Казани состоится Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". А потому движение транспорта принято решение ограничить на один день. Такое постановление подписано и опубликовано в сборнике документов исполкома.

Ограничения вводятся 4 июня на следующих участках: