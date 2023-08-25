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Уже есть 13 фондов личного происхождения: в Казани создадут личные фонды участников СВО

В муниципальном архиве Казани создадут личные фонды участников СВО
Уже есть 13 фондов личного происхождения: в Казани создадут личные фонды участников СВО

Роман Рунев

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Личные фонды участников СВО создадут в муниципальном архиве Татарстана. С этой целью был проведен ряд встреч с членами их семей.

Со слов главы Управления муниципального архива Исполкома города Гульнары Мусиной, в архиве Казани на данный момент уже есть 13 фондов личного происхождения. Среди них дела полного кавалера Ордена Славы Анатолия Тякина, корреспондентки Софьи Хамидуллиной, историка-краеведа Анатолия Елдашева, Героя Советского Союза и почетного гражданина Казани Михаила Девятаева, парашютиста-рекордсмена Павла Клетнева, майора полиции Алмаза Сабирова и ветерана ВОВ Кутлиахмета Шаяхметова.

Ильсур Метшин отметил, что у Казани уникальная тысячелетняя история, которая насыщена яркими событиями и знаковыми личностями, каждый из которых оставил яркий след в жизни город. Он заявил, что сохранение достоверности фактов прошлых и текущих событий - возможность настоящему и будущему поколению принимать правильные решения, что позволит минимизировать риски девальвации истории.

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