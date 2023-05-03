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"Услышал, как она говорит на интимные темы по телефону": в Татарстане отец рассказал, как расправился со своей 17-летней забеременевшей дочерью

Отец в Татарстане рассказал, как он убивал свою 17-летнюю забеременевшую дочь
"Услышал, как она говорит на интимные темы по телефону": в Татарстане отец рассказал, как расправился со своей 17-летней забеременевшей дочерью

Фото: КП

Житель Татарстана сознался в убийстве своей 17-летней дочки. Он показал следователям СКР, как совершил расправу.

О том, что школьница пропала, стало известно 27 апреля. Она вышла из учебного заведения в Ютазинском районе РТ около 12 часов дня и больше на связь ни с кем не выходила. Через несколько дней в убийстве подростка признался ее отец.

47-летний родители написал явку с повинной. Он пояснил, что услышал телефонный разговор дочери на интимные темы. Он разозлился, начался конфликт. Он толкнул дочь и та упала с лестницы, ударилась головой и скончалась. А чтобы "замести следы", отец выбросил тело в реку. Он показал место, оперативники нашли тело девушки.

Как пишет "КП", школьница была беременна от парня, с которым встречалась. Будущий папа не отказывался жениться, пара хотела вступить в брак после окончания школы.

Расследование продолжается, отцу школьницы грозит до 20 лет тюрьмы.

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