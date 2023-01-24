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Юрист из Казани Хромин разъяснил, почему в России до сих пор не подписан указ о завершении мобилизации

Юрист из Казани Хромин разъяснил, почему в России до сих пор не подписан указ о завершении мобилизации

Фото: telefony-gid.ru

Казанский юрист Артем Хромин дал пояснения заявлениям, которые накануне сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет 116.RU. Песков отметил, что указ Путина о мобилизации продолжает действовать. Казанский юрист считает, что таким образом создается основа для увеличения количества военнослужащих в стране. Песков отметил, что указ действует в части "других мероприятий".

"Под другими мероприятиями имеется в виду то, что, возможно, хотят увеличить общий объем военнослужащих до 1,5 миллиона человек. И хотят увеличить их число еще больше, сюда входят, например, контрактники. И, возможно, будет увеличен срок срочной службы, который будет не год, а полтора. Пока конкретных разговоров не ведется, но если анализировать сказанные слова о том, что наша армия должна быть более многочисленной и более подготовленной. А за счет чего этого можно добиться? Либо лучше готовить военных, либо увеличивать срок службы", — говорит юрист из Казани.

Западные страны продолжают поставлять Украине вооружения, и у России не остается выбора.

"Отсюда можно делать выводы, что Россия будет какое-то более тяжелое оружие применять, но какое это оружие, мы не понимаем. Надеюсь, о ядерном оружии речи не идет", — добавил юрист.

По словам казанского юриста, уклонением от службы не считаются никакие действия, пока вы не получили повестку и не расписались за ее получение.

"В том случае, если вам вручили повестку и вы в ней расписались, то, значит, вы лично поручились, и если вы не явились в военкомат, то это повлечет за собой последствия в виде уголовной ответственности", — заключил юрист.

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