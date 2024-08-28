Татарская молодежь хочет переименовать новую стелу на въезде в Казань

Всемирный форум татарской молодежи выразил недовольство по поводу стелы, установленной на въезде в Казань. Они отметили, что конструкцию следовало бы оформить на двух языках, а не исключительно на русском. Установка стелы состоялась перед саммитом БРИКС.

Татарская молодежь обратилась к мэру Казани Ильсуру Метшину с предложением сделать надпись двуязычной, поскольку основное население столицы РТ составляет татарский народ. Они также акцентировали внимание на том, что конструкция могла бы быть выполнена в более художественном формате и что такое исполнение является неприемлемым для столицы Татарстана.

В комментариях один из пользователей отметил, что на этапе разработки проекта следовало предусмотреть эту проблему, и что нет смысла пытаться исправить ситуацию, в которую уже инвестировали более 130 миллионов рублей.