Мэр Казани заявил, что не каждый город в стране может организовать такое мероприятие, как KazanForum-2023

Мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги недавно завершившегося в городе XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023». Он отметил, что федеральное руководство страны высоко оценило организацию мероприятия.

"Сегодня немногим городам нашей страны по росту организовать такое масштабное мероприятие", - передал их слова Метшин.

Градоначальник от своего имени также поблагодарил всех причастных к подготовке и проведению форума.

«После Универсиады мы не принимали такой наплыв гостей одновременно. Во время спортивных соревнований участники и спортсмены жили в Деревне Универсиады, что облегчало работу. Во время форума места размещения и передвижения были разные», – подчеркнул мэр города.

Помимо этого, Ильсур Метшин передал слова благодарности Раиса Татарстана и участников форума. Всего форум собрал свыше 15 тысяч гостей из более 85 стран.