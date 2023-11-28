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Спецслужбы задержали готовившего в Казани серию терактов сторонника ВСУ

Спецслужбы задержали готовившего в Казани серию терактов сторонника ВСУ

Фото: открытые источники

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Сотрудники спецслужб в РТ успешно предотвратили серию терактов, которые намеревался организовать и провести член *«Легиона «Свобода России» (*признана террористической и запрещена в РФ). Он намеревался устроить взрывы на железной дороге и диверсии в танковом училище.

Об этом сообщили в Управлении ФСБ по РТ.
При обыске у подозреваемого обнаружены квадрокоптер, предметы для самостоятельного изготовления взрывных утройств.

На допросе мужчина признался, что собирался устроить поджог парка боевых машин на полигоне танкового училища. В тайнике у него нашли 17 коктейлей Молотова.
В отношении Новикова возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».

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