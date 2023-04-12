В Казани мужчину изнасиловал ревнивый муж любовницы

Ревнивый супруг из Таджикистана выяснил, что жена изменила ему с жителем Казани, приехал в столицу Татарстана и жестоко отомстил обидчику. Изнасиловал его сам, а потом повторил то же, но при помощи швабры, пишет Mash Iptash.

Сообщается, что друзья помогли ему разыскать и похитить казанца. После издевательств с жителя Казани потребовали 10 тысяч долларов за то, чтобы все снятые на видео издевательства не были опубликованы в Сети.

Полицейские возбудили уголовное дело. Приезжего ревнивца обвинили в похищении человека, вымогательстве и насильственных действиях сексуального характера.

