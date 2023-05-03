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"Сибур" полностью закрыл сделку по продаже ТГК-16 группе "Таиф"

"Сибур" полностью завершил сделку по продаже ТГК-16 группе "Таиф"
"Сибур" полностью закрыл сделку по продаже ТГК-16 группе "Таиф"

Фото: открытые источники

"Сибур" полностью завершил сделку по реализации генерирующих мощностей ТГК-16 группе "Таиф", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в "Сибуре".

Теперь ТГК-16 - собственность "Таифа", компании достигли договоренностей по всем вопросам, касающимся обеспечения теплом предприятий в Казани и Нижнекамске. Это важно для бесперебойной работы производств как в энергетической, так и в нефтегазохимической сферах.

"С учетом того, что развитие энергетики непрофильный для "Сибура" вид деятельности, а "Таиф" исторически хорошо знаком с активом и ландшафтом энергорынка Республики Татарстан, принятое решение представляется, как наиболее эффективное для всех заинтересованных сторон. При этом мы смотрим на состоявшуюся сделку не как на разделение, а как на продолжение тесного взаимодействия и сотрудничества", - проинформировали в "Сибуре".

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