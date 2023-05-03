"Сибур" полностью завершил сделку по продаже ТГК-16 группе "Таиф"

"Сибур" полностью завершил сделку по реализации генерирующих мощностей ТГК-16 группе "Таиф", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в "Сибуре".

Теперь ТГК-16 - собственность "Таифа", компании достигли договоренностей по всем вопросам, касающимся обеспечения теплом предприятий в Казани и Нижнекамске. Это важно для бесперебойной работы производств как в энергетической, так и в нефтегазохимической сферах.