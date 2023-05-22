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С высоты птичьего полета: Марат Хуснуллин поделился кадрами хода строительства М-12 в Татарстане

"Работы много, но прогресс есть": вице-премьер России опубликовал кадры строящейся трассы М-12
С высоты птичьего полета: Марат Хуснуллин поделился кадрами хода строительства М-12 в Татарстане

Фото: telegram-канал Марата Хуснуллина

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин обнародовал снимки строящейся трассы М-12. Снимки после облета во время визита в Татарстан он опубликовал в своем telegram-канале.

"Посмотрел ход ее строительства, примыкание М-12 к трассе М-7, а также строительство трассы «Шали-Бавлы», которая соединит трассы М-7 и М-5. Работы много, но прогресс есть, надеемся к концу года уже запустить трассу до Казани", - отметил Хуснуллин.

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