Казанский онколог Ильсур Шаймарданов решением Путина стал Заслуженным врачм РФ

Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Заслуженного врача РФ казанскому медику-онкологу Ильсуру Шаймарданову. Он трудится заместителем главного врача Республиканского клинического онкодиспансера.

На официальном портале правовой информации в интернете документ, подписанный главой государства, уже появился.

Доктор Шаймарданов хорошо известен не только в республике, но и за ее пределами. Он - врач высшей категории, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава Татарстана.

