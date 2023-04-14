Казанский онколог Ильсур Шаймарданов решением Путина стал Заслуженным врачм РФ

Российский президент Путин присвоил казанскому врачу-онкологу звание Заслуженного врача РФ
Фото: открытые источники
Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Заслуженного врача РФ казанскому медику-онкологу Ильсуру Шаймарданову. Он трудится заместителем главного врача Республиканского клинического онкодиспансера.
На официальном портале правовой информации в интернете документ, подписанный главой государства, уже появился.
Доктор Шаймарданов хорошо известен не только в республике, но и за ее пределами. Он - врач высшей категории, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава Татарстана.