В зоне СВО на Украине погиб бывший татарстанский журналист Алексей Гарнышев

Экс-корреспондент "СТВ-Медиа" Алексей Гарнышев погиб в зоне проведения специальной военной операции, ему было 24 года.

Умер молодой человек 1 марта после продолжительной искусственной комы, в которую его ввели после тяжелого осколочного ранения.

Как пишет Сhelny-biz.ru, в зоне спецоперации Алексей носил позывной "Шестой". Ранение он получил под Угледаром. Осколки наскозь прошили грудь и бедро, повредили локоть.

Около месяца врачи боролись за жизнь фотографа Гарнышева. Но спасти его так и не удалось.

Похоронили молодого человека в Набережных Челнах на Аллее Славы.

Отмечается, что родителям Алексей не сказал, куда он едет, чтобы не волновать попусту. И до последнего они не знали, что с ним происходит.