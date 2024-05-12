Реунков и Дмитриева стали чемпионами марафона в рамках чемпионата России

Спортсмены Алексей Реунков и Луиза Дмитриева одержали победу на чемпионате России по марафону 2024 года, который прошел в Казани.



Реунков финишировал на дистанции 42,2 км за 2 часа 14 минут 19 секунд. Вторым был Дмитрий Неделин (2:14.20), а третьим – Руслан Хорошилов (2:14.52).



В категории женщин первое место заняла Луиза Дмитриева, финишировав за 2 часа 31 минуту 15 секунд. За ней пришла Алёна Татаринова (2:32.05), третье место досталось Алине Прокопьевой (2:32.38).