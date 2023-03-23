Регулярные рейсы из Казани в Горно-Алтайск возобновятся в мае 2023 года

С мая возобновятся регулярные воздушные рейсы из Казани в Горно-Алтайск

С 3 мая 2023 года из Казани будут возобновлены регулярные рейсы в Горно-Алтайск и обратно. Как и ранее, они будут еженедельными. Выполняться воздушные рейсы данного направления будут по средам.

Из столицы Татарстана вылет запланирован на 5:35 с прибытием в 12:45. Обратный рейс улетает в 13:45, в Казань прибывает в 15:05 - по местному времени.

Возить пассажиров из Казани и обратно будет авиакомпания "ЮВТ Аэро" на лайнерах Bombardier CRJ-200, вместимость которых составляет 50 мест.