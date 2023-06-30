Распоряжение было подписано: в Татарстане власти увеличили состав комиссии по поддержке участников СВО

Власти РТ увеличили состав комиссии по поддержке участников СВО

В Татарстане в состав комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей вошли уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, а также руководитель республиканского филиала госфонда "Защитники Отечества" Гузель Удачина. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Напомним, что межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и их семей в Татарстане была создана в марте 2023 года. Задача комиссии - координировать работу по поддержке участников СВО.

Глава комиссии - вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Ее заместителем стал замглавы администрации президента РТ, руководитель департамента президента по вопросам политики Руслан Мухарлямов.