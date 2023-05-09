Новости Казани
· Алина Алмакаева

Раис Татарстана Рустем Минниханов принял участие в новом формате акции «Бессмертный полк»

Раис Татарстана Рустем Минниханов принял участие в новом формате акции «Бессмертный полк»
Раис Татарстана Рустем Минниханов принял участие в новом формате акции «Бессмертный полк»

Социальные сети Рустема Минниханова

Раис Татарстана принял участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит в новом формате. Рустем Минниханов в социальных сетях разместил фотографии своего дяди Галимзяна Минниханова.

Отметим, что Галимзяна Минниханова погиб в битве за Москву. Также он похоронен в братской могиле в деревне Сухарево Рузского городского округа Московской области.

«Бессмертный полк сегодня самый яркий символ Дня Победы. К большому сожалению, в этом году его не удастся провести в привычном формате. Но каждый из нас может почтить память своего Героя, разместив фото на автомобиле или, например, в социальных сетях! Без аларның батырлыгын мәңге истә тотачакбыз! Бөек Җиңү көне белән! (Мы навсегда запомним их подвиг! С Днем Великой Победы!)»,- поздравил с Днём Великой победы раис Татарстана.

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