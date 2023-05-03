Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с мобилизованными, приехавшими из зоны СВО в отпуск

На базе ДОСААФ в Казани прошла встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с мобилизованными, которые из зоны СВО приехали в отпуск.

Рустам Минниханов выразил благодарность мужчинам, защищающим Родину. Мобилизованные попросили о помощи - им требуются вездеходы для вывоза раненых, доставки запчастей, нужны сами запчасти и тяжелая техника. А еще есть острая потребность в дефибрилляторах для оказания экстренной помощи раненым бойцам.

Минниханов заверил, что поддержка будет постоянной, все обращения уже взяты в работу.