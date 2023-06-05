"Появилось воинское захоронение": в Челнах простились с погибшим бойцом СВО

В Челнах простились с попавшим под артобстрел бойцом СВО

Раненный в зоне СВО житель Набережных Челнов скончался от полученных травм в одном из госпиталей Белгорода 23 мая 2023 года.

На Аллее Славы на челнинском кладбище появилось воинское захоронение, где покоится челнинец Павел Филиппов погибший в ход СВО. Мужчине было 30 лет, он служил в третьей отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова бригаде специального назначения ГУ ГШ ВС РФ.

С началом специальной военной операции мужчина отправился на фронт. При обстреле артиллерией противника 14 мая он получил тяжелые ранения. Десантник был доставлен в госпиталь, однако, несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался спустя девять дней, 23 мая 2023 года.