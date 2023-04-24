Вернувшийся из зоны СВО боец в Татарстане довел до слез весь концертный зал, сделав маме невероятный сюрприз

Вернувшийся из зоны спецоперации татарстанец решил сделать сюрприз своей маме и довел до слез целый концертный зал. Все случилось на выступлении заслуженной артистки Татарстана Ильсии Бадретдиновой в Казани. На концерте была мама бойца. Каково же было ее изумление, когда сын, который, по ее мнению, должен был быть в зоне СВО, вышел на сцену с букетом цветов!

Историей и кадрами сюрприза, который военный сделал в честь дня рождения мамы, артистка поделилась в социальных сетях. Мужчина связался с командой Ильсии и попросил помочь в организаци и сюрприза.