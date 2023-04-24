Вернувшийся из зоны СВО боец в Татарстане довел до слез весь концертный зал, сделав маме невероятный сюрприз

"Плакали всем залом!": вернувшийся из зоны СВО боец сделал своей маме невероятный сюрприз на концерте в Татарстане (видео)
Фото: открытые источники
Вернувшийся из зоны спецоперации татарстанец решил сделать сюрприз своей маме и довел до слез целый концертный зал. Все случилось на выступлении заслуженной артистки Татарстана Ильсии Бадретдиновой в Казани. На концерте была мама бойца. Каково же было ее изумление, когда сын, который, по ее мнению, должен был быть в зоне СВО, вышел на сцену с букетом цветов!
Историей и кадрами сюрприза, который военный сделал в честь дня рождения мамы, артистка поделилась в социальных сетях. Мужчина связался с командой Ильсии и попросил помочь в организаци и сюрприза.
"Мы плакали всем залом… Все будет хорошо! Возвращайтесь благополучно! Всегда рада видеть вас на своих концертах!", — написала Ильсия Бадретдинова в своем-телеграм-канале.