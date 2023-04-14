Татарстан простился с погибшим 36-летним мобилизованным отцом двоих детей Данисом Волковым, погибшим в СВО

В Буинском районе Татарстана простились с 36-летним отцом двоих детей, мобилизованным Данисом Волковым. Мужчина погиб в зоне спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи.

Как пишет местное издание "Знамя", Волкова призвали осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации.

В последнее время он работал железнодорожником, машинистом на станции "Юдино". Но после школы учился в Казанском танковом училище и был военным, служил в Дагестане.

У Даниса остались жена двое детей.