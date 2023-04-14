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"Осиротели двое детей": в Татарстане просились с 36-летним мобилизованным Данисом Волковым, погибшим в зоне СВО

Татарстан простился с погибшим 36-летним мобилизованным отцом двоих детей Данисом Волковым, погибшим в СВО
"Осиротели двое детей": в Татарстане просились с 36-летним мобилизованным Данисом Волковым, погибшим в зоне СВО

Фото: открытые источники

В Буинском районе Татарстана простились с 36-летним отцом двоих детей, мобилизованным Данисом Волковым. Мужчина погиб в зоне спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи.

Как пишет местное издание "Знамя", Волкова призвали осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации.

В последнее время он работал железнодорожником, машинистом на станции "Юдино". Но после школы учился в Казанском танковом училище и был военным, служил в Дагестане.

У Даниса остались жена двое детей.

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