Митрополит Кирилл высказался о мощах Георгия Победоносца в Казани: "Нужен дух победы"

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл обратился к жителям республики в связи с принесением в столицу РТ мощей святого Георгия Победоносца.

Ковчег с мощами святого путешествует по РФ в рамках акции "Всероссийский молебен о победе". Он должен побывать в 89 регионах страны.

Стартовал крестный ход 5 мая и завершится в августе.

В Казани мощи торжественно встретят завтра, 19 мая, в 8:30 утра в Казанском соборе. Приложиться к святыни можно будет до 14:00 21 мая. Потом мощи отправятся в другие уголки России.