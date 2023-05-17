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"Нужен дух победы": митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл высказался о мощах Георгия Победоносца в Казани

Митрополит Кирилл высказался о мощах Георгия Победоносца в Казани: "Нужен дух победы"
"Нужен дух победы": митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл высказался о мощах Георгия Победоносца в Казани

Фото: Татар-Информ

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Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл обратился к жителям республики в связи с принесением в столицу РТ мощей святого Георгия Победоносца.

Ковчег с мощами святого путешествует по РФ в рамках акции "Всероссийский молебен о победе". Он должен побывать в 89 регионах страны.
Стартовал крестный ход 5 мая и завершится в августе.

В Казани мощи торжественно встретят завтра, 19 мая, в 8:30 утра в Казанском соборе. Приложиться к святыни можно будет до 14:00 21 мая. Потом мощи отправятся в другие уголки России.

"Мы в такое время живем, нам действительно нужен дух победы, вернуть свою жизнь. У нас много скорбей и проблем, связанных с этим. Очень не хотим никакого кровопролития. Мы молимся, чтобы мир наступил на нашей земле, чтобы люди перестали воевать, но мы знаем, что за правду надо бороться. Приход святого Георгия Победоносца должен нас укрепить в этой вере", – поделился мирополит, его цитирует "Татар-информ".

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