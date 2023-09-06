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· Полина Модестова

«Нет никаких шансов»: «Слован» не отпустил Чаврича в «Рубин»

«Слован» не отпустил Чаврича в «Рубин» даже при желание игрока
«Нет никаких шансов»: «Слован» не отпустил Чаврича в «Рубин»

pixabay

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Стало известно, что переход Александра Чаврина, крайнего нападающего «Слована» в казанский «Рубин» сорвался.

Футболист написал, что он на протяжении всего дня вел переговоры, но клуб отказывается отпускать спортсмена, даже когда он сам говорит, что хочет уйти.

«Нет никаких шансов. Грустно, но что есть, то есть. Меня могут отпустить в декабре, но „Рубин“ не хочет меня брать в декабре, я нужен им сейчас», - пишет Чаврич.

Напомним, что 29-летний серб выступает за «Слован» с 2016 года. В команде он провел 245 матчей, в которых забил 62 гола и сделал 36 голевых передач. В прошлом сезоне спортсмен забил 24 года в 54 матчах. Контракта Александра Чаврина со «Слованом» истекает лишь летом 2025 года. Александр является пятикратным чемпионом Словакии, а также чемпионом Европа среди молодежи U19(2013) в составе сборной Сербии.

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