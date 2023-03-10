"Не согласна с мобилизацией": в Казани начался суд над школьницей, которая пыталась спалить военкомат

В Казани начался суд над 17-летней школьницей, которая пыталась спалить здание военкомата

Советский районный суд Казани начал рассматривать дело 17-летней школьницы, которая минувшей осенью пыталась поджечь здание военного комиссариата.

30 марта ей исполнилось 18 лет и теперь она будет отвечать по всей строгости закона.

В октябре 2022 года девушка с бутылками с зажигательной смесью отправилась к военкомату. Около 4 часов утра она швырнула одну из бутылок, но добросить до цели не смогла. Загорелась трава у военного комиссариата.

Девушку задержали дежурившие неподалеку сотрудники Росгвардии, вскоре ее отправили под домашний арест. Ее обвиняют по статье "покушение на умышленное уничтожение имущества". Вину девушка признала.

Задержавший школьницу сотрудник Росгвардии накануне дал показания в суде, отметив, что основным мотивом девушки было несогласие с мобилизацией.

"Она сказала, что не согласна с мобилизацией, потому что она нарушает права граждан. Каких именно, не уточнила. Увидела в Интернете ролики, где другие устраивали такие же поджоги, и решила тоже присоединиться", - рассказал силовик.

Следствие подсчитало предположительный ущерб, который мог составить больше 20 миллионов рублей. Это стоимость здания и имущества, которое находилось внутри.

Школьнице грозит до 5 лет лишения свободы, пишет "Вечерняя Казань".