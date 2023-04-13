«Не нужно нам солнце, дайте Disney»: когда вернутся всеми любимые мультфильмы

Телеканал Disney прекратил вещание в России в конце марта

Disney окончательно прекратил своё вещание в России. 19 марта 2023 года у телеканала истёк срок действия лицензии на вещание. Пока все фанаты разрывали социальные сети грустными комментариями, истинные ценители гадали, когда же вернётся «главная студия детства».

И, правда, когда наши дети смогут вновь увидеть Микки Мауса?

Disney- с чего всё начиналось

У Disney в России довольно внушительная история. Впервые мультфильмы начали показывать в 90-ые по ОРТ (ныне Первый канал) в специальной рубрике, которая называлась «Уолт Дисней представляет». Именно тогда в России впервые узнали «Чип и Дейла», «Утиные истории», «Чудеса на виражах», «Черный плащ», «Русалочка» и «Аладдин» и многие другие культовые мультфильмы.

А в 2010 году Disney открыл свой телеканал в России. По нему транслировали уже классические ленты студии и новые работы. В сетке также встречались мультфильмы Pixar и художественные полнометражные фильмы. Pixar была куплена Disney в 2006 году.

Сейчас уже не встретить человека, который хотя бы раз не смотрел эти мультфильмы или же не следил за Джеком Воробьём.

Почему Disney плотно засел в наших сердцах

Канал Disney транслировал не только всемирно известные программы и сериалы, но и отечественные постановки. Однако главное преимущество телеканала было в том, что он показывал контент для разных категорий детей: от малышей до подростков.

Как отреагировали люди на уход канала?

Disney воспитал не одно поколение детей. Кто-то отреагировал нейтрально, а для кого-то это действительно потеря.

Лично для меня Disney, это сказочная международная, всемирная история и быть частью этой истории большое счастье, большое удовольствие. Компания исключительно про семью, и создавая любой проект для канала в нашей стране мы всегда думали не только о детях, но и об их родителях. В Disney старались всячески сохранить семейные ценности и создавали соответствующие проекты. Это семейные, домашние истории. Это проекты, которые помогали молодым мамам, которые рассказывали подросткам положительные истории, все время развлекали их и так, чтобы они не забывали про семью. В общем, абсолютно домашняя, семейная и невероятно сказочная площадка. Дисней- это сказка. Это чудо. Это волшебство и быть частью этого крайне приятно, — рассказывает Антон Михалев, режиссёр проектов, проработавший на Disney 12 лет.

«Я хочу рыдать... Одна из немногих вещей которая помогала мне держаться — это фильмы и мультики от Disney, пропитанные добром и волшебством. То, чего не хватает в реальном мире. Теперь и этот луч уходит», — пишет пользователь социальных сетей.

«Я не хочу солнце, где мой Disney?», — задается вопросом Евгения, пользователь сети

«В 90-ые годы школьники по типу меня приходили домой после учёбы, и в час по Москве, если не путаю, по "Первому" показывали мультики Диснея, и не только... Это сейчас они с меньшинствами якшаются, свои же мультики как фильмы переснимают непонятно зачем, скупают всё что плохо лежит. В те суровые годы Дисней был ламповый», — вспоминает пользователь Игорь.

«Моё детство прошло на этом канале. Столько приятный воспоминаний. В начальных классах когда возвращался со школы, сразу включал Disney. Помню, летом ближе к вечеру показывали «Финеса и Ферба» — это заставка для меня была прям гимном лета. А вот когда я на выходных просыпался рано утром и включал телевизор, там иногда шли «Лило и Стич», что круто, а иногда «доктор Плюшева», что для меня скукой уже было, так как для малышей совсем. Канал Дисней у меня ассоциируется с теми самыми приятными воспоминаниями из беззаботного детства...

Вообще, красиво ушли!» — говорит Артемий, пользователь интернета.

Какая есть альтернатива?

«Сейчас канал Disney в нашей стране больше не присутствует, но это не значит, что семейные и детское телевидение заканчивается. Оно продолжается, так как дети и семьи будут всегда существовать. К примеру, Карусель, главный федеральный канал, Солнце, много лет занимаются пропагандой семейных ценностей, по сути, выполняют ту же самую задачу, что и канал Disney, за исключением того, что он — Международная платформа, а Карусель, это наша такая исключительно российская локальная история», — рассказывает Антон Михалев.

Когда ждать возвращения?

На данный момент Disney не доступен в России, а Disney + в России официально не запускался. В начале 2022 года вице-президент по маркетингу Disney в России Елена Бродская на конференции ВКБ_Smart рассказала, что на данный момент компания не планирует запускать сервис в России. Чуть позже эта заметка была удалена. А после в Disney сообщили, что информация о запуске некорректна, компания не даёт никаких комментариев о запуске предприятия в России.

Уход Диснея огорчил многих, ведь на нём выросло не одно поколение детей. Но не стоит расстраиваться, ведь и наших отечественных мильтфильмов и фильмов, которые достойны вашего внимания большое множество, наример, "Чебурашка". Фильм, который покорил сердца миллионов. Или же "Снежная Королева" от Wizart Animation.