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· Артем Акчурин

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс

prorus.ru

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В Казани, в районе набережной Казанки, рядом с Национальной библиотекой, начнется строительство ресторанного комплекса вместимостью 350 посадочных мест. Проект получил одобрение на инвестсовете Татарстана при участии главы РТ Рустама Минниханова.

Ответственность за его реализацию возьмет на себя компания ООО «Бриг». В качестве директора комплекса выступает Глеб Арзамасов.

Комплекс состоит из четырех зданий, где будут представлены известные федеральные и региональные ресторанные холдинги и сети общественного питания, такие как Novikov Group, «Ураган-Сарай», ALBA Group, Pinskiy&Co и другие, обеспечивая общее количество мест на уровне 350. Меню заведений включит в себя разнообразные кухни - морскую, речную и мясную. Помимо этого, планируется создание семейного кафе, кофеен специального формата и гибкую ценовую политику, адаптированную под разные категории посетителей.

Инвестор считает, что подобный проект важен для Казани из-за возросшего туристического потока. Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере 350 миллионов рублей. Завершить проект планируется уже в августе этого года.

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