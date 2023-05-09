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· Алина Алмакаева

На 86-м году жизни скончался отец экс-ректора КФУ Рафкать Гафуров

На 86-м году жизни скончался отец экс-ректора КФУ Рафкать Гафуров
На 86-м году жизни скончался отец экс-ректора КФУ Рафкать Гафуров

Пресс-служба КФУ

В Елабуге на 86-м году жизни скончался отец экс-ректора КФУ Рафкать Гафуров. Коллектив Елабужского института КФУ выразили соболезнования семье Гафурова.

«Рафкать Нигматзянович был замечательным человеком. Это большая трагедия для родных и близких. Мы искренне сочувствуем и скорбим вместе с ними», – отметила директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон.

Отметим, что Рафкать Гафуров являлся уважаемым жителем города. Он в течение долгого времени возглавлял ОРС НГДУ «Прикамнефть» и 12 лет был заместителем генерального директора ОАО «Татнефть». После продолжительной работы он переехал жить из Альметьевска в Елабугу.

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