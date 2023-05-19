В Казанском соборе торжественно встретили частицу мощей святого Георгия Победоносца

В Казани встретили частицу мощей святого георгия Победоносца. Она доставлена в рамках крестного хода "Всероссийский молебен о Победе". На три дня ковчег с мощами останется в Казани, в Казанском соборе Божией Матери.

С 14:00 21 мая после Божественной литургии святыня отправится в другие российские регионы.

К жителям Татарстана сегодня обратился ректор Казанской духовной семинарии протоирей Владимир Самойленко.

"Святой Георгий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси пребывает ныне к нам чтобы всех нас подбодрить, чтобы нас вдохновить, чтобы помочь нам твердо и решительно стоять в нашей вере и, если будет необходимо, защищать ее", – отметил он.

До августа мощи Георгия Победоносца побывают в 89 регионах России, включая и новые ее территории.