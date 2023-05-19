В Казанском соборе торжественно встретили частицу мощей святого Георгия Победоносца

"Молебен о Победе": в Казани торжественно встретили частицу мощей Георгия Победоносца
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В Казани встретили частицу мощей святого георгия Победоносца. Она доставлена в рамках крестного хода "Всероссийский молебен о Победе". На три дня ковчег с мощами останется в Казани, в Казанском соборе Божией Матери.
С 14:00 21 мая после Божественной литургии святыня отправится в другие российские регионы.
К жителям Татарстана сегодня обратился ректор Казанской духовной семинарии протоирей Владимир Самойленко.
"Святой Георгий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси пребывает ныне к нам чтобы всех нас подбодрить, чтобы нас вдохновить, чтобы помочь нам твердо и решительно стоять в нашей вере и, если будет необходимо, защищать ее", – отметил он.
До августа мощи Георгия Победоносца побывают в 89 регионах России, включая и новые ее территории.