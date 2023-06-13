Мобилизация здесь и сейчас: в стране призвали готовить мужчин к обучению

Глава ЧВК "Вагнер" считает, что в РФ необходимо оперативно провести всеобщую мобилизацию. Евгений Пригожин также подчеркнул, что особое внимание должно следует не только призыву боеспособных мужчин, но и производству вооружения и боеприпасов.

Он отметил, что мобилизация должна быть проведена немедленно. Это нужно для того, чтобы у бойцов было достаточно времени для подготовки к службе. Пригожин уверен, что для этого не требуется особой инфраструктуры, достаточно организовать палаточные городки и обеспечить бойцов всем необходимым.