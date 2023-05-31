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Казанский поселок останется без воды из-за реконструкции Горьковского шоссе

Казанский поселок останется без воды на день из-за реконструкции Горьковского шоссе
Казанский поселок останется без воды из-за реконструкции Горьковского шоссе

Фото: открытые источники

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Казанский поселов Залесный в Кировском районе города 6 июня останется без воды. Планируется масштабное отключение. Об этом проинформировала пресс-служба "Водоканала".

По данным службы, отключение связано с необходимостью переврезки водопровода в ходе дорожных работ, в частности, речь о реконструкции Горьковского шоссе.

С 9.00 до 23.00 6 июня воды не будет в поселке Залесный по улицам: Хибинская, Алтынова, Варшавская, Болгарская, Окская, Варшавский переулок, Интернатная, Лесопарковый переулок, Таганрогская, Пограничная, Лесопарковая, Паровозников, Селянская, Молдавская, Тетюшская, Вьюжная, Ежевичная, Карпатская, Родниковая, Полеская, Красноармейский переулок, Полоцкая, Зимняя, Калиновского, Алеутская, Лесопарковая, Е. Шварца, Залесная от д.1 до ул.Прудная, Славянская, Выборная, Актюбинская, Лесной переулок, Аксакова, Совхозный переулок, Сафина, Актанышская, Аксакова переулок, Узорная, Шавкат, Аккюш, Песенная, Узорный переулок, Ташлы, Осиновская, Ново-Осиновская, 2-я, 3-я Ново-Осиновская, Ново-Осиновский переулок, 1,2,3,4,5,6,7,8 Залесная, Новоселова, Прудная.

Также 6 июня отключат воду в домах по Горьковскому шоссе от железной дороги о.п. 787 км в сторону Залесного, у озера Глубокого, лесопарка и озера Лебяжье, в пожарно-спасательной части по Лесопарковому переулку, 19.

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