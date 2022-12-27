Новости Казани
· Регина Шигабетдинова

Казанец без селезенки рассказал о своей мобилизации

Казанец без селезенки рассказал о своей мобилизации

Фото: соцсети

В Казани 45-летний местный житель, у которого 10 лет назад была удалена селезенка, попал под мобилизацию. Органа мужчина лишился после серьезной аварии.

Супруга мужчины старается добиться, чтобы его признали ограниченно годным к службе, так как он часто болеет и нуждается в особом режиме питания.

При этом проведенная в ноябре медицинская комиссия постановила, что мобилизованный боец имеет категорию годности «А». Соответственно, он полностью годен к военной службе.

Однако в декабре жена мужчины судилась с военкоматом и добилась проведения повторной военно-врачебной комиссии, где военному поставили годность «В». Но суд отклонил эту заявку.

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