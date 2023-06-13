Казанцам рассказали, как ухаживать за пионами

В Казани недавно начался сезон пионов: каждый год с середины мая до начала июля они становятся популярнейшей позицией в цветочных магазинах города. Пион — цветок красивый, но требовательный, поэтому чтобы сохранить букет на долгий срок, нужно следовать правилам по уходу. Редакция ProKazan пообщалась с экспертами маркетплейса Flowwow и узнала, что делать, чтобы цветы простояли как можно дольше.

Сколько может простоять букет пионов?

Свежесрезанные пионы — стойкие цветы. Многие сорта продолжают раскрываться в течение 7–10 дней и с каждым днем становятся все более яркими и красивыми, а некоторые из них даже могут изменить цвет прямо в вазе. Если за три дня пионы не раскрылись или облетели на следующий день, то это значит, что букет недостаточно свежий и содержался в неподходящих условиях.



Как выбрать букет пионов, который простоит дольше?

Обратите внимание на раскрытие бутонов. Дольше всего простоят цветы, которые еще не раскрылись, но при этом закрыты не слишком плотно. Чаще всего они уже показывают внутренние лепестки, а это значит, что своего пика достигнут через 3–4 дня. Если за два дня бутоны все же не раскрылись, то можно пробовать их оживить. Для этого снимите с них зеленую «рубашку», верхний закрытый слой лепестков, а затем целиком опустите цветы в теплую воду на 10–15 минут.

Какие сорта простоят дольше всего?

Самый стойкий из сортов — Сара Бернар. Такие пионы раскрываются медленно и пышно, оставаясь свежими и ароматными до двух недель.

Корал Шарм — волшебный сорт, который меняет цвет. Не пугайтесь, если букет из роскошного темно-кораллового по мере раскрытия превратится в нежно-розовый или кремовый. Такие цветы простоят до десяти дней.

Дюшес де Немур — сорт белых пионов, которые быстро раскрываются, но долго не облетают. Именно этот сорт флористы чаще всего покрывают специальными сеточками, чтобы цветок не раскрылся раньше времени. Не стоит переживать: так они заботятся о цветке, а не пытаются вас обмануть.

Если вам по душе плотные и упругие бутоны, которые долго не раскрываются, выбирайте сорт Одиллия. Цветы сохраняют форму плотного шарика 3–4 дня, а затем раскрываются и могут простоять еще неделю.

Правила ухода за букетом пионов

Шаг 1. Подрезаем стебли

Подрезать цветы стоит острым ножом или чистым садовым секатором. Рекомендуем делать это под струей проточной воды. Подрезать стебли необходимо на 1 см под углом 45 градусов. Чтобы пионы активнее пили воду, можно сделать несколько вертикальных надрезов на стебле.

Шаг 2. Убираем листья

Листья в вазе с цветами могут запустить процесс гниения, поэтому их лучше убрать.

Шаг 3. Выбираем подходящую вазу

Пионам нужно много прохладной воды, поэтому оптимальный вариант — большая ваза с широким горлом, чтобы цветы не мешали друг другу. Пионы объемные и тяжелые, поэтому проверьте, что сосуд выдержит и останется устойчивым. Предпочтение лучше отдавать керамическим и стеклянным вазам с толстым дном — они обеспечат цветам нужный свет и будут стильно смотреться в любом интерьере.

Шаг 4. Определяем место для букета

Любые срезанные цветы стоит беречь от прямых солнечных лучей и перепадов температур. Не стоит ставить вазу у кондиционера или на окне — так лепестки быстро облетят, а сам букет завянет. Лучшее место для пионов — полутень и хорошо проветриваемое помещение.

Шаг 5. Меняем воду

Пионы активно впитывают влагу, поэтому менять воду в вазе желательно ежедневно, при этом важно не забывать промыть и стебли, и вазу.

Если вам нужно, чтобы бутоны подольше не раскрывались, бросьте в вазу 3–4 кубика льда — это освежит цветы и «взбодрит» их.

Флористам часто задают вопрос: стоит ли использовать подкормку для букета? С одной стороны, пионы благодарно реагируют на специальные обеззараживающие средства, но эксперты Flowwow предупреждают: подкормка не дает пути назад — букет придется «кормить» при каждой смене воды.