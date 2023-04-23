В Казань с приходом весны вернулись и всеми любимые электросамокаты. В этом году их число увеличилось до 5,5 тысяч. Также возросло количество парковок — с 500 до 1 100. Все места согласованы с ГИБДД. Правда, чтобы пользоваться ими сейчас, необходимо знать некоторые правила.

Отношение власти к электросамокатам неоднозначное. Если мэр Альметьевска Тимур Нагуманов позитивно относится к нововведению и даже сам тестировал сервис аренды, когда он появился в нефтяной столице, то мэр Челнов категорично запрещал ими пользоваться. Когда в Челны заходил Whoosh их самокаты попросту были убраны с улиц на "ответхранение". Конфликт не улажен до сих пор.

Противником развития электросамокатов также является премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Отношение к самокатам? Я бы их отменил. С точки зрения безопасности нужно их отменить или кататься в специально отведенных местах, не на дорогах общего пользования. Это мое мнение», — заявлял ранее чиновник в ответ на вопрос депутата Госсовета.

Сколько стоит аренда?

Пожалуй, ключевой вопрос — стоимость аренды электросамоката. Рынок Казани поделен между тремя игроками: Юрент, Whoosh и Яндексом.

Стоимость аренды электросамоката в Юрент — 5 рублей в минуту, стоимость активации — 30 рублей. В Whoosh аренда обойдется от 7 рублей, а стоимость активации — 50 рублей. В Яндексе — стоимость старта — 50 рублей, и 7 рублей обойдется минута.

Все операторы также имеют подписки, благодаря которым при частом или долгом использовании можно существенно сэкономить. В Юрент на выбор подписка за 149 рублей в месяц (тогда цена за старт составит 0 рублей), за минуты платить придется по обычному тарифу, либо за 199 рублей в месяц (в нее также входит бесплатная активация самоката, а также кэшбек за пользование такси и каршерингом). В Whoosh можно воспользоваться тарифом на сутки за 690 рублей (в него входит бесплатные 80 минут и бесплатная стоимость активации). В Яндексе абонемент на самокат позволяет бесплатно стартовать и делать бесплатные паузы в поездке. Обойдется он в 399 рублей, но подключить его смогут те, у кого уже есть подписка Яндекс.Плюс.

Ограничения по скорости?

С 1 мая 2023 года в России начали действовать новые правила дорожного движения, которые регулируют и скорость электросамокатов. Если сервисы ограничивали скорость устройств, исходя из региональных законов, то частные электросамокаты могли развивать скорость и до 60-80 км в час.

На дорогах с каждым годом появляется все больше людей, которые купили электросамокаты для своего пользования и не соблюдая ПДД. Из-за чего зачастую происходили ДТП. 69% случаев дорожно-транспортных происшествий с самокатами — частные, в 31% были арендованы.

В 2022 году в России случилось 388 ДТП с участием электросамокатов. Из них 6 человек погибли, а 382 пострадали. В столице Татарстана произошло 9 ДТП с электросамокатами, из них 6 — были арендованы. В 5 случаях виновниками аварии стали люди на самокатах.

Сейчас же ни один самокат не может превышать скорость свыше 25 километров в час.

Кроме того, на электросамокате должны быть звуковой сигнал, тормозная система, светоотражающие элементы, фары или фонари, которые будут включены в темное время суток или в затемненных местах, например, в тоннелях.

Зона покрытия сервисов

Самую большую зону покрытия сейчас имеет Яндекс — его самокаты есть в Ново-савиновском, Московском, Авиастроительном, Вахитовском, Приволжском районах. За ним следует Whoosh. Этот сервис позволяет арендовать самокаты в Приволжском, Советском, Ново-Савиновском, Московском и Авиастроительном районах. Замыкает тройку лидеров — Urent. Услугами последнего можно воспользоваться только в Новосавиновском районе и центре Казани.

Кто может ездить на самокате?

Чтобы кататься на самокате вам должно быть больше 14 лет. А дети от 7 до 14 лет могут кататься только на пешеходных и велосипедных дорожках, а также в пределах пешеходных зон. Малышам до 7 лет можно кататься там же, но только в сопровождении взрослых. Кроме того, нужно обязательно носить шлем.

При нарушении правил, грозит штраф от 1 500 рублей. А если пользоваться электросамокатом в нетрезвом виде, то штраф будет от 30 000 рублей.