В казанском зоопарке подняли цены на билеты и пообещали привезти слона

В Казанском зооботсаду с 1 апреля подорожали входные билеты для взрослых и детей. Стоимость входа на новую территорию «Река Замбези» для взрослых увеличилась до 400 рублей, а детский билет стал стоить 200 рублей. При этом билеты на историческую территорию зоопарка теперь обойдутся в 250 рублей для взрослых и в 150 рублей для детей.

Можно сказать, что стоимость похода в зооботсад подорожала не так существенно — на 50-100 рублей, однако если идти семьей с двумя детьми, то посещение обойдется уже дороже 1000 рублей.

Согласны ли люди с новыми ценами?

«400 рублей дорого уже. Думаю, что билет должен стоить рублей 200-250. Берите массовостью (мероприятия) и бесплатными автобусами от точек приема туристов. А если пойдете только по пути удорожания билетов — обанкротитесь», — пишет пользователь социальных сетей Виктор.

«В Замбези животных надо привезти. Пустые же вольеры! Хотя бы… А потом уж поднимать цены…», — говорит Евгения, мать троих детей.

Подъём цен вполне предсказуемо был встречен волной негатива.

В России есть зоопарки, где входной билет стоит дороже: например, в Москве это 700 рублей для взрослого человека. Однако в столице вы заплатите на 300 рублей больше, и при этом получите прогулку по большей территории зоопарка и увидите большее количество экзотичных животных. Начиная от ящериц и заканчивая манулами.

Что сегодня можно увидеть в казанском зоопарке за 400 рублей?

В ответ на критику в зооботсаду отмечают, что в учреждении есть более 4000 животных. Представлены нильский крокодил, голубые антилопы гну, нильский личи (антилопы), марабу, шпороносные черепахи, леопардовые черепахи, нильские гуси, огари, пеликан розовый и другие животные.

Казанский зоопарк — один из старейших в стране. В следующем году ему исполнится 100 лет. Также помимо разнообразия животных и факта посещения исторического места Казани, гостям доступна парковка и кафе на территории. На территории сезонно есть возможность прокатиться на лошади: услуга стоит 100 рублей. Обычно территория открыта для посещения с 8:30 до 17:00, кассы работают до 16:00. В летний сезон время работы продляется на один час: с 8:30 до 18:00, а кассы работают уже до 17:00.

Если все так хорошо, то чем недовольны люди?

Одна из самых популярных претензий к казанскому зооботсаду: пустые вольеры. При этом информация о 4000 животных не коррелирует с подобными заявлениями. Оказывается, людям важно не количество: они ждут жирафов, слонов и носорогов.

«Очень, очень, очень, были так расстроены, что нет слона. Деток только для этого вела», — пишет Алиса Захарова в комментариях на официальной странице зооботсада.

«Если в Казань привезут слонов, жирафов и носорогов, мы будем только рады», — с таким пожеланием обратился один из пользователей интернета.

Слона казанцам обещают уже несколько лет подряд. Но сейчас, судя по всему, достигнута принципиальная договоренность. Слона ждут в столице РТ в ближайшее время, но точной даты доставки животного не сообщают.

Так почему цены на билеты выросли?

Цены на билеты выросли из-за инфляции, последовавшим ростом цен на корма, увеличением стоимости коммунальных и других расходов, которые направлены на улучшение условий содержания животных и развитие зооботсада, сообщили в учреждении.

В соседнем Ижевске стоимость посещения зоопарка для взрослых также 400 рублей, но для детей и льготных категорий билет обойдется уже в 100 рублей.

Если не зоопарк, то куда?

После того, как в Казани закрыли парк аттракционов Кырлай, в городе почти не осталось развлечений для детей. Однако, за 400 рублей все желающие могут прокатиться на колесе обозрения «Вокруг света». Бесплатно посетить национальную библиотеку с панорамным видом на город. Также за 400 рублей можно посетить различные выставки, кинотеатры и побывать на кукольном представлении.