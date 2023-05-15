Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин поднял флаг Татарстана на вершину Эльбруса

Глава министерства информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин отчитался в своем телеграм-канале, что он поднял на вершину Эльбруса флаг Татарстана. Он показал, как выглядит стяг республики на высоте 5 642 метра.

"Только в горах понимаешь, что они созданы не для того, чтобы их покорять, а для того, чтобы им покориться. Когда ты ощущаешь себя в горах не как покоритель, а как мыслящая частичка большой природы, тогда горы позволяют достигать своих вершин", - написал министр.

Он отметил, что подняться на вершину Эльбруса - задача сложная, требующая преодоления самого себя.