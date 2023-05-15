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Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин поднял флаг Татарстана на вершину Эльбруса

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин поднял флаг Татарстана на вершину Эльбруса
Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин поднял флаг Татарстана на вершину Эльбруса

Фото: социальные сети

Глава министерства информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин отчитался в своем телеграм-канале, что он поднял на вершину Эльбруса флаг Татарстана. Он показал, как выглядит стяг республики на высоте 5 642 метра.

"Только в горах понимаешь, что они созданы не для того, чтобы их покорять, а для того, чтобы им покориться. Когда ты ощущаешь себя в горах не как покоритель, а как мыслящая частичка большой природы, тогда горы позволяют достигать своих вершин", - написал министр.

Он отметил, что подняться на вершину Эльбруса - задача сложная, требующая преодоления самого себя.

"Первичная гипоксия словно протирает ветровое стекло твоей жизни. Видны люди. Виден тебе и ты сам", — заявил Хайруллин.

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