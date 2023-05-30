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Генерал-майор ФСБ призвал Казань быть готовой к ударам украинских БПЛА

Генерал-майор ФСБ призвал Казань готовиться к ударам украинских БПЛА
Генерал-майор ФСБ призвал Казань быть готовой к ударам украинских БПЛА

Фото: открытые источники

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Генерал-майор ФСБ РФ в отставке Александр Михайлов заявил, что жители Казани должны быть готовы к нападениям украинских дронов, так изданию 116.ru он прокомментировал удары БПЛА по Москве 30 мая.

"И вопрос не в том, откуда беспилотники были запущены, а в том, что у них уже есть большое количество таких дронов — это факт неоспоримый. Более того, я убежден, что те дроны, о которых идет речь, в спешном порядке поставлены Украине после нанесения ударов по Киеву", — отметил Михайлов.

По словам генерала, готовиться к возможным нападениям должны все российские города. Тем более, что в РФ приняли огромное количество беженцев с Украины, среди которых могут быть диверсанты.

"Нельзя исключать ударов везде, даже в Новосибирске, Красноярске и Ямале, и в Казани. Как только мы начинаем входить в режим "ждать — не ждать", мы погружаемся в патриархальную тишину, а это очень опасно. Поэтому нужно всегда быть готовым, независимо, Казань это или Москва", — заключил Александр Михайлов.

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