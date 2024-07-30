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«Ему разбили голову»: что известно о драке на стройке у Зиганшина

Застройщик всея Татарстана Равиль Зиганшин внов...

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Застройщик всея Татарстана Равиль Зиганшин вновь в центре внимания. На его стройки вновь произошла драка. На этот раз он никого не бил и его тоже. Толпа мигрантов устроили потасовку между собой. Редакция PROKAZAN решила узнать детали случившегося.

Что стало причиной драки

Драка произошла на скандальной стройке, где сейчас строятся небоскрёбы около моста Миллениум, между гражданами Таджикистана и Узбекистана.

Автор фото: Алмакаева Алина

Как сообщил личный источник PROKAZAN, предварительно, драка произошла на бытовой почве. Пока одни строители укладывали плитку, вторые по ней ходили. В один миг, терпение у первых строителей лопнуло, и они решили решить этот вопрос. Вот тут то и дошло дело до рукоприкладства.

Конфликт произошёл вечером в понедельник, 29 июля.

На кадрах видно, как строители без какого-либо страха кидаются камнями и дерутся арматурой. В итоге 56 узбеков, четверо граждан Таджикистана и один человек из Алжира были доставлены в отдел полиции «Ямашевский». Один из участников драки даже получил рассечение головы.

Завели дело

После случившейся драки сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Но получится ли завести уголовное дело или нет – не понятно, так как пострадал один человек, которые не знает, кто его ударил.

«Прибывшие стражи порядка задержали убегающих рабочих и доставили их в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в МВД корреспонденту PROKAZAN.

Автор фото: Алмакаева Алина

У 12 пойманных работников нашли нарушения миграционного законодательства. В их отношении составили административные протоколы по ст. 18.8 ч. 1 (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания) и 18.10 ч.1 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России).

Ранее силовики уже проверяли скандальную стройку Зиганшина. Тогда там выявили 200 иностранцев, из них у 153 людей были проблемы с миграционной службой. 26 человека оштрафовали, а 22 пришлось покинуть страну.

Что происходит на стройке сегодня?

Сегодня, 30 июля, на стройке полном ходом кипели работы. Люди также строили здания к саммиту БРИКС, который пройдёт уже этой осенью. Люди занимаются своими делами, и о прошедшей драки никто не вспоминает.

Автор фото: Алмакаева Алина

Корреспондент PROKAZAN попытался пообщаться с одним из строителей за пределами забора. Но на контакт рабочий не пошёл, сказал, что держится за свою работу.

Сделать кадры со стойки также почти нет возможности, как только мы хотели сделать фото, к нам тут же выбежал охранник и начал прогонять. Иногда складывается впечатление, что в центре Казани строят не отельный комплекс, а супер секретные небоскрёбы.

Драка с Зиганшиным

Конфликт между застройщиком всея Татарстана Равилем Зиганшиным и одним из крановщиков набрал свои обороты.

Тогда сообщалось, что Равиль Зиганшин якобы избил крановщика. Но сам застройщик говорил, что это он стал жертвой своего сотрудника.

Как итог, было написано два заявления, но какова дальнейшая судьба этих заявлений – неизвестно.

Этой же зимой, Равиль Зиганшин насмерть сбил пожилую женщину-инвалида. Но наказание он не понёс.

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