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Два новых резидента: в технопарке "Лаишево" в Татарстане были утверждены два новых проекта

Два новых резидента будут работать в технопарке «Лаишево» в Татарстане
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Два новых резидента будут работать на территории парка промышленных инноваций "Лаишево" в Татарстане, о чем сообщил ТАСС генеральный директор особой экономической зоны "Иннополис" Ренат Халимов.

Он отметил, что на последнем наблюдательном совете были утверждены два новых проекта - производство аккумуляторных литий-ионных батарей для разных отраслей и интерьерные элементы для авиатехники и речной техники.

Ренат Халимов напомнил, что основным резидентом технопарка "Лаишево" станет компания ICL, которая разместит на территории парка производство материнских плат. Известно, что запуск производства запланирован на октябрь 2023 года. На данный момент все работы ведутся по графику, закупается оборудование.

- Надеемся, что уже осенью будет полноценно запущено все производство. Сейчас идет пусконаладочные работы, - сказал Халимов.

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