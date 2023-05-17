Мобилизованный из Татарстана рассказал о своем чудесном спасении в зоне СВО

Мобилизованный из Елабуги Александр Николаев, который сейчас восстанавливается после полученного на передовой серьезного ранения, рассказал, что только чудо спасло его от гибли.

По данным издания "Новая Кама", мужчина в бою получил тяжелое ранение. У его сослуживцев не оказалось носилок, его решили нести на руках.

И вряд ли бы успели дотащить, но по пути встретились разведчики, они согласились довезти раненого до населенного пункта.

Из деревни раненого под пулями и обстрелом транспортировали в госпиталь.

Сейчас Александр считает, что все события были под контролем у Всевышнего. Он лично помогал ему выжить.

Осознать, что выжил, мужчина смог только уже в России, пройдя долгий путь от госпиталя до военного центра, а потом - до РФ.

