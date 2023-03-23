Детский омбудсмен Волынец: "К сожалению, возраст детских самоубийств в Татарстане снизился"
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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила о снижении возраста детских самоубийств в республике. Об этом омбудсмен рассказала на заседании Госсовета Татарстана.
Само число самоубийств выросло - с 11 до 22 случаев в 2022 году.
"К сожалению, снизился возраст суицида среди детей — есть законченный случай суицида у ребенка 2009 года (это 13 лет), — рассказала она. Среди причин — конфликты в семье, непонимание, чувство одиночества".