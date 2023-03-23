Детский омбудсмен Волынец: "К сожалению, возраст детских самоубийств в Татарстане снизился"

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила о снижении возраста детских суицидов в республике

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила о снижении возраста детских самоубийств в республике. Об этом омбудсмен рассказала на заседании Госсовета Татарстана.

Само число самоубийств выросло - с 11 до 22 случаев в 2022 году.