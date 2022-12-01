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"Да какой из него сапер!": в Казани призвали по мобилизации слесаря "Водоканала" с редкой "сонной" патологией

"Да какой из него сапер!": в Казани призвали по мобилизации слесаря "Водоканала" с редкой "сонной" патологией

Фото: 116.ру

В Казани во время проведения частичной мобилизации был призван слесарь "Водоканала" Павла Никулина, сообщает 116.RU со ссылкой на его супругу Олесю. Мужчина страдает от задержки дыхания во сне и без специального устройства может задохнуться.
Родные сейчас пытаются всеми силами добиться его демобилизации.
Тяжело обструктивное апноэ может убить 33-летнего Павла еще до того, как он доберется до передовой.

Уже несколько лет Павел может спать только с японским аппаратом, который подает дополнительный воздух.
Однако в военкомате Советского района Казани посчитали его годным и дали категорию А.

"Муж засел в военкомате до 4 вечера. Оттуда его сразу увезли в танковое училище, а из танкового ночью — в сборный пункт "Казань Экспо", — вспоминает Олеся.

Около двух недель ушло и семейства, чтобы добиться проведения врачебной комиссии.

Сейчас Павлу приходится спать на бетонном полу в "Казань Экспо". На кровати он выдерживает только первые 20 минут. После этого или падает с нее, или ищет удобное положение, чтобы воздух хоть немного попадал в легкие, рассказывает Олеся.

"Он сапер. Какой он сапер, если он спит на ходу? Подорвет не только себя, но и задних. Вот у них идет стрельба на полигоне, а мой муж просто держит автомат и стоя спит. Написали рапорт, что человек опасен для себя и окружающих", — добавляет супруга.

На 8 декабря назначено заседание Советского суда, на котором они попросят признать призыв Павла незаконным и провести медобследование.

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