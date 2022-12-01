"Да какой из него сапер!": в Казани призвали по мобилизации слесаря "Водоканала" с редкой "сонной" патологией
Фото: 116.ру
В Казани во время проведения частичной мобилизации был призван слесарь "Водоканала" Павла Никулина, сообщает 116.RU со ссылкой на его супругу Олесю. Мужчина страдает от задержки дыхания во сне и без специального устройства может задохнуться.
Родные сейчас пытаются всеми силами добиться его демобилизации.
Тяжело обструктивное апноэ может убить 33-летнего Павла еще до того, как он доберется до передовой.
Уже несколько лет Павел может спать только с японским аппаратом, который подает дополнительный воздух.
Однако в военкомате Советского района Казани посчитали его годным и дали категорию А.
"Муж засел в военкомате до 4 вечера. Оттуда его сразу увезли в танковое училище, а из танкового ночью — в сборный пункт "Казань Экспо", — вспоминает Олеся.
Около двух недель ушло и семейства, чтобы добиться проведения врачебной комиссии.
Сейчас Павлу приходится спать на бетонном полу в "Казань Экспо". На кровати он выдерживает только первые 20 минут. После этого или падает с нее, или ищет удобное положение, чтобы воздух хоть немного попадал в легкие, рассказывает Олеся.
"Он сапер. Какой он сапер, если он спит на ходу? Подорвет не только себя, но и задних. Вот у них идет стрельба на полигоне, а мой муж просто держит автомат и стоя спит. Написали рапорт, что человек опасен для себя и окружающих", — добавляет супруга.
На 8 декабря назначено заседание Советского суда, на котором они попросят признать призыв Павла незаконным и провести медобследование.