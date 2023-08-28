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«Быстро ездить надежды мало»: в Казани оценили уровень автомобилизации

Метшин оценил уровень автомобилизации в Казани и заявил о малой надежде на быструю езду
«Быстро ездить надежды мало»: в Казани оценили уровень автомобилизации

Екатерина Ряполова

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Глава Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике заявил, что в Казани растет уровень автомобилизации, что усложняет дорожно-транспортную ситуацию в городе. Он отметил, что паралич Казани не грозит, однако мало надежды быстро ездить.

С докладом о мероприятиях, которых направлены на улучшение дорожно-транспортной ситуации, выступил заместитель главы исполкома Ильдар Шакиров. Он заявил, что, уровень автомобилизации за пять лет вырос на 8%, а комплекс принимаемых за этот же период мер позволил сократить количество пострадавших в ДТП на 31%, а погибших - на 36%.

Ильсур Метшин добавил, что количество машин в Казани в 2005 году составило 137 тысяч, а в 2023 году - 451 тысячу. Он отметил, что благосостояние казанцев радует, однако следует отдавать себя отчет, что это затрудняет дорожно-транспортную ситуацию. Глава города заявил, что паралич в городе не будет допущен.

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