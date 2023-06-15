Были устроены пожарными: в Альметьевске мужчины дали взятку, чтобы избежать мобилизации

Жители Альметьевска дали взятку ради избежания частичной мобилизации

В Альметьевске был задержан начальник местной пожарно-спасательной части №15 Дениса Грезнева. По версии следствия, с 1 сентября и по 31 октября 2022 года мужчина получил взятку, размер которой - 300 тысяч рублей. Она была дана двумя местными жителями за составление кадровых документов, а также общее продвижение при официальном трудоустройстве в пожарные части №15 и №32.

В пресс-службе УФСБ по Татарстану отметили, что два жителя Альметьевска трудоустроились в пожарно-спасательную часть, чтобы избежать частичной мобилизации. Как сообщает inkazan.ru, они заняли посты пожарных в октябре 2022 года.

На Дениса Грезнева было заведено дело по статье о получении взятки в крупном размере должностным лицом. Теперь нарушителю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Подозреваемый был доставлены в следственный отдел СКР по городу для допроса.