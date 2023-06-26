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Будут иметь преимущественное право: в РТ предложили давать жилье вне очереди сиротам, участвующим в СВО

Сиротам в Татарстане предложили давать жилье без очереди за участие в СВО
Будут иметь преимущественное право: в РТ предложили давать жилье вне очереди сиротам, участвующим в СВО

Яна Лаушкина

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Государственный совет Республики Татарстан подготовил предложение, согласно которому выпускники детских домов могут получать жилье без очереди, если примут участие в СВО, сообщает "Коммерсант".

Каждый год из детских домов Татарстана выпускаются больше 1,5 тысяч человек, но в региональном бюджете не хватает денег на квартиру для каждого. В связи с этим фактический срок ожидание увеличивается до пяти и более лет. Власти решили, что один из способов решения данной проблемы - принять закон, согласно которому воспитанники детских домов, которые примут участие в СВО, будут иметь преимущественное право на жилье.

В планах - законопроект примут в следующей сессии Госсовета уже в июле.Сейчас, согласно нормам федерального и республиканского законодательства, дети, которые остались без попечения родителей, после совершеннолетия получают жилье по договору социального найма.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волыней, в случае получения кем-то преимущественного права необходимо увеличить число выдаваемых квартир для продвижения очереди. В ином же случае те, кто таким правом не обладает, будут ждать еще дольше.

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