Получившим бронь от мобилизации выдадут специальные удостоверения об отсрочке

Россиянам, имеющим бронь от мобилизации, выдадут специальные удостоверения об отсрочке от призывы, сообщает портал "Объясняем.рф".

"Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются", - говорится на портале.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.