Не сидеть же дома: куда путешествуют татарстанцы в родном регионе

Иногда, чтобы стать чуть-чуть счастливее достаточно «поменять картинку». Ландшафты Татарстана разнообразны, пейзажи живописны, а историям и легендам позавидуют многие регионы страны. Поездки на автомобиле из вынужденной альтернативы поездам и самолетам трансформировались в новое хобби еще пару лет назад. Tele2 все это время следует за трафиком и развивает инфраструктуру, наращивает качество, чтобы обеспечить голосовой связью и интернетом удаленные районы, как бы далеко ни отправились жители региона.

Идеи можно взять из летних маршрутов. Используя big data, аналитику обезличенных данных, Tele2 выяснила, как отдыхали татарстанцы, какие достопримечательности и районы посещали массово, а куда доехали единицы. В целом, абоненты путешествовали по региону на 20% чаще, чем год назад. В поездках они постоянно использовали мобильный интернет и навигатор, делились впечатлениями и маршрутами. За три месяца абоненты Tele2 в Татарстане скачали и загрузили во всемирную сеть 30 Пб - этот огромный массив данных составляет около 200 миллиардов фотографий. Продолжительность телефонных разговоров в этом году по сравнению с прошлым не изменилась.

Здесь все

Летом 2022 самым востребованным в республике предсказуемо стал пляжный отдых и места, где его совмещали с водными видами спорта. Об этом можно судить по 20%-му росту трафика как на пляжах Зеленодольского района, так и на побережье «Камского моря», где сосредоточены турбазы, коттеджные поселки, а также яхт-клубы и лодочные станции. Здесь за лето скачали более 600 Тб данных. Самыми популярными развлечениями стали катания на катерах, яхтах, сапах, а также виндсерфинг.

На втором месте оказались небольшие города и райцентры республики, они прекрасно подходят для путешествий выходного дня, поэтому трафик в них в конце недели увеличивался примерно на треть. Населенные пункты известны живописной архитектурой, богатой историей и разнообразными музеями. Домой татарстанцы привозят новые впечатления и интересные сувениры: от душистых разнотравий и наручных часов, до копченой рыбы и зимней обуви. Самым популярным городом «на выходной» в этом году опять стала живописная Елабуга, интернет-трафик здесь превысил 350 Тб, на втором месте – колоритный и знаменитый наручными часами Чистополь, где скачали и загрузили около 285 Тб. Третьим стал легендарный Болгар, за 3 месяца трафик возле городища и белой мечети вырос в 4 раза и превысил 145 Тб.

Летом 2022 татарстанцы проявили интерес к нетипичным достопримечательностям и развлечениям, которые успешно вписались в природный ландшафт. Точками притяжения стало озеро Лебяжье, где трафик этим летом вырос на 15%, возможно, вместе с количеством сапов, и превысил 35 Тб. Фанаты рыбной ловли отправлялись в район Рыбной слободы и Шуран, здесь трафик вырос на 15% и составил более 170 Тб. Любители истории посещали Лаишево, где фотографировались с медным осетром, изучали пожарную каланчу и гуляли по отмелям и посещали декорации деревни Семрук, за лето здесь скачали около 60 Тб.

Не все доехали, значит пора

Из перспективных направлений, где пока еще немного туристов, или осенью снижается число визитеров, можно выделить Кукмор. За один день можно успеть посмотреть на «татарстанский гранд-каньон» - одноименную гору Кукмор, прогуляться по старинным улочкам, осмотреть башню Шухова и прикупить валенки.

Осенью немноголюдно в Камском Устье, посещение населенного пункта займет весь день, если сначала заехать к Юрьевской пещере, где недавно благоустроили спуск и можно посмотреть пару «залов». Рядом - гипсовые штольни с подземным озером в центре и панорамная площадка на горе Лобач, здесь получаются эффектные фотографии. А напоследок посетить сыроварню и попробовать татарстанский камамбер.

Впрочем, в регионе остается немало интересны мест, куда пока пролегает узенькая туристическая тропа, здесь интернет-трафик за лето не превысил 20 Тб. Путь к этим достопримечательностям от Казани занимает от получаса до двух часов на машине, но дарит массу впечатлений. Вот несколько легкодоступных маршрутов, не требующих особой подготовки, разве что термоса с чаем. Любителям урбанистической романтики и стилистики сталкеров понравится на недостроенной АЭС возле Камских Полян. В селе Нижние Вязовые Зеленодольского района расположена необычная часовня архитектора Щусева, издали напоминающую маяк, здесь же открывается вид на Романовский мост. Те, кто грязи не боятся, могут отправляться на поиски Монастырского оврага под Тетюшами, где располагается водопад, осенью он особенно полноводный. Среди широко известных, но мало посещаемых в этом году оказались остров-град Свияжск и белые горы и паровая мельница Печищ. В любой поездке даже в самых отдаленных районах Татарстана надежными спутниками останутся мобильный интернет и голосовая связь Tele2. Сейчас они доступны 97,8% жителей республики.