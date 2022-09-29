Алла Пугачева покинула Россию с билетом в один конец

Певица Алла Пугачева покинула РФ и, предположительно, вылетела из Москвы в Тель-Авив, сообщают "Известия" сегодня, 29 сентября.

По предварительным данным, она покинула Россию вместе с детьми. Обратного билета у нее нет.

Весной Пугачева улетела с детьми и мужем Максимом Галкиным (признан физлицом-иноагентом в России) в Израиль.

В конце августа Пугачева вернулась в Россию, а 16 сентября Галкина признали иноагентом.

Пугачева в ответ также попросила внести ее в список иноагентов. В Кремле на этот счет воздержались от комментариев.

Однако источник "Известий" сообщил, что певицу после этого заявления проверяют на дискредитацию армии России.