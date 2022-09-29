«На улицах - тысячи людей»: в Нижнекамске на проводы мобилизованных вышли 5 тысяч человек

Из Нижнекамска сегодня, 29 сентября, отправили очередную группу мобилизованных. В Казань уехали более 200 человек. Более масштабных проводов в Татарстане еще не видели - проводить резервистов пришли около 5 тысяч человек.

"Мы все будем молиться, чтобы так же, как провожали — в полном составе, мы встречали вас обратно, наших героев. Вернитесь живыми и здоровыми", - заявил мэр города Рамиль Муллин.

Провожая мобилизованных, толпа выстроилась вдоль улиц города. Люди размахивали флагами и аплодировали.